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الرئيس عباس يصل فرنسا في زيارة رسمية

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل فرنسا في زيارة رسمية



باريس / وكالات /

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية.

وسيجتمع الرئيس خلال الزيارة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسيبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.

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