  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"لبيد" : لن نسمح للارهاب برفع راسه مجددا ويشيد بمطلق النار على الشاب الفلسطيني

الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لبيد" : لن نسمح للارهاب برفع راسه مجددا ويشيد بمطلق النار على الشاب الفلسطيني



القدس المحتلة/سما/

قال يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بان الامن لن يسمح اما وصفه بالارهاب بأن يعود للقتل، ويرفع رأسه مجددًا ويعطل الروتين اليومي الحياتي للإسرائيليين.

جاءت تصريحات لابيد بعد وقت قصير من عملية الطعن في القدس والتي أدت لإصابة مستوطن بجروح واصابة منفذ عملية الطعن بجراح متوسطة.

وأشاد لليد بموشي بن عامي مصور موقع يديعوت أحرونوت "واي نت" الذي قام بإطلاق النار على منفذ العملية ما أدى لإصابته، واعتبر أن تدخله كان حازمًا ومنع الإضرار بمزيد من الإسرائيليين.

من جهته وصف عومير بارليف وزير الأمن الداخلي العملية بالحدث الخطير، وأنه بفضل حنكون بن عامي واستجابته السريعة تم منع حدوث هجوم أكثر خطورة.

وقال بارليف: "هذا الحدث لن يمنعنا من مواصلة قتالنا الحازم ضد الإرهاب الفلسطيني وضد منفذي العمليات ومن يرسلهم وشرطة إسرائيل عازمة على إحباط أي محاولة من هذا القبيل وحماية أمن مواطنينا". 

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يتحدث عن قرارات جديدة لسلطات الاحتلال بشأن تصاريح عمال غزة

قمة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية بعد توقف دام 13 عاما …

ما هي الخطوات العشرة التي اتخذها بايدن للتأثير على الفلسطينيين خلال زيارته الأخيرة ؟

انخفاض في سعر صرف الدولار

فيديو : مشاهد لإيرانيات يخلعن الحجاب علنا في الشوارع

وزير الداخلية الأردني يكشف عن المتسبب في ازدحام المسافرين عبر جسر الملك حسين

البيت الأبيض يُعلق لأول مرة على مصافحة “القبضة” بين بايدن وبن سلمان.. ماذا قال؟

الأخبار الرئيسية

صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ

غارات اسرائيلية من قبل طائرات الاستطلاع والمدفعية على شمال قطاع غزة

الموجة الخامسة ..وفاة و 850 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

d606708e25a270d26e255d73aa4fc2f3

الرئيس عباس من رومانيا: انهيار حل الدولتين سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة

وزير الداخلية الأردني يكشف عن المتسبب في ازدحام المسافرين عبر جسر الملك حسين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم