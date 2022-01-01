الشعبية: العمليات البطولية لن تتوقف الا برحيل الاحتلال

غزة /سما/

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "أن عملية الطعن في القدس، تأتي تعبيرا عن الرد الشعبي على المؤامرة الصهيوأميركية بحق قضيتنا الوطنية وأرضنا ومقدساتنا".

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس معقباً على العملية: "هذا الفعل البطولي يؤكد مجدداً أن شعبنا ماض في درب المقاومة وأن هذا الخيار هو طريقنا نحو العودة والحرية والاستقلال".

وأضاف، أن "هذه العمليات البطولية لن تتوقف حتى رحيل هذا الكيان السرطاني عن ارضنا".

وتابع: "إرهاب جيش الكيان وقطعان مستوطنيه والدعوة لتشكيل ميليشيات مسلحة لتهاجم شعبنا وأطفالنا ونساءنا وشيوخنا.. أبلغ رد على كل ذلك هي طعنات الفدائيين ورصاصات الثائرين لتشرق شمس حريتنا من قلب العاصمة الأبدية القدس".