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صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ

الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ



القدس المحتلة / سما /

أطلق مستوطن، الثلاثاء، النار على شاب بالقرب من مفترق مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، بدعوى تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر عبرية، إن شابا طعن إسرائيليا (41 عاما) في إحدى الحافلات، وأصابه بجروح خطيرة، وأن أحد المستوطنين في المكان أطلق النار على المنفذ وأصابه بجروح متوسطة، حسب المصادر العبرية.

ونقلت طواقم إسعاف نجمة داوود الحمراء المستوطن إلى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج.

وأضافت المصادر، بأن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية و"حرس الحدود"، وصلت إلى مكان العملية بالقرب من المجمع التجاري "راموت".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تحقق في خلفية الحادث.

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