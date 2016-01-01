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خامنئي يُحذر أردوغان: تنفيذ ضربة عسكرية في سوريا سيُزعزع استقرار المنطقة وستُفيد “الإرهابيين”

الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يُحذر أردوغان: تنفيذ ضربة عسكرية في سوريا سيُزعزع استقرار المنطقة وستُفيد “الإرهابيين”



وكالات - سما-

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توجيه ضربة عسكرية لسوريا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة.
ويزور أردوغان طهران لحضور قمة بشأن الصراع السوري.
وقال خامنئي بحسب التقرير إن “أي ضربة عسكرية على سوريا ستلحق الضرر بالمنطقة وستفيد الإرهابيين”.
وتعهدت أنقرة، التي شنت أربع عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية لمد “مناطق آمنة” بعمق 30 كيلومترا على الحدود.
 وفي سياق آخر نقلت وکالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية للأنباء عن كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن طهران مستعدة لتصدير عتاد عسكري وأسلحة.
وقال حيدري بعد أسبوع من اتهام الولايات المتحدة إيران بتحضير مئات من الطائرات المسيرة لروسيا “في الوقت الراهن نحن مستعدون لتصدير عتاد عسكري وأسلحة”.
ورفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذه الاتهامات في اتصال مع نظيره الأوكراني يوم الجمعة.

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