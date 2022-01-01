الرئيس عباس من رومانيا: انهيار حل الدولتين سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة

رام الله / سما /

أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وأن القيادة ستواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لخلق مبادرات لمنع تدهور الأوضاع قبل فوات الأوان، لأن انهيار حل الدولتين المستند للشرعية الدولية سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في العاصمة بوهارست، مشيدًا خلاله بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدًا العمل على تعزيزها.

وأكد الرئيس عباس على أهمية التوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة، تمهيدًا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

وقال: بالرغم من كل ذلك، فإننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.