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إسرائيل: 27 حالة وفاة وأكثر من 8000 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: 27 حالة وفاة وأكثر من 8000 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء تسجيل 27 حالة وفاة، وإصابة 8492 بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإسرائيلية،، إنه منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا شخصت 1070 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 63207 إصابة نشطة، علما أن المعدل اليومي للإصابات النشطة بلغ في الأسبوع الماضي أكثر من 65 ألف حالة نشطة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.85.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى، يتواصل الارتفاع في الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية وتسرير، حيث يرقد في مستشفيات إسرائيل 1314 مصابا، إذ تضاعفت 5 مرات خلال الموجة السادسة حصيلة الإصابات والحالات التي بحاجة لتسرير. وفق الصحة الإسرائيلية

وأضافت أنه يرقد في أقسام العناية المركزية 419 مصابا بحالة خطيرة، و98 مصابا في حالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 88 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة 744 مصابا بالطفيفة.

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