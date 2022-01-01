فيديو.. هجوم مضحك من البحر على مصطافين بشاطئ أمريكى

وكالات / سما /

أشعل فيديو طريف لـ "فقمتين" هاجمتا عدد من زوار الشاطئ، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عكست اللقطة الطريفة غضب الحيوان عندما تدخل الإنسان في بيئته الخاصة، وعلى شاطئ "لا جولا كوف" في سان دييجو الأمريكية، أثارت امرأة غضب فقمتي بحر، بعدما اقتربت من إحداهما لمضايقتها.

وكان رد الفعل من الكائنات البحرية الغاضبة من إزعاج البشر لهم هو القفز بشكل متسارع نحو رمال الشاطئ، باتجاه المصطفين، الأمر الذي دفع العديد من المصيفين للهرب من الفقمتين الغاضبتين، وبعد أن نجحت إحدى الفقمتين في إخافة البشر، وتحذيرهم من المضايقات، عادت لمياه البحر مع "رفيقتها" مرة أخرى.

ويعتبر شاطئ "لا جولا كوف" جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر بانتشار الفقمات فيه، ولا يسمح للبشر بمضايقتهم.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه سبق ووثق مقطع فيديو مرعب، مطاردة فيل لرجل هندى ثلاثينى ومهاجمته بوحشية، فى إحدى غابات مقاطعة دوبرى الهندية، ويظهر فى الفيديو الفيل البرى يتجه مباشرة نحو الرجل الذى يركض للنجاة بحياته، ومع ذلك لا يستغرق الفيل وقتاً فى اللحاق بالرجل البالغ من العمر 30 عاماً ويوقعه على الأرض ثم يسحبه عبر الحقل الكبير المفتوح ويهاجمه بأنيابه.

ونشرت وسائل الإعلام الهندية، مقطع الفيديو الذى تصل مدته 14 ثانية، للحادث المروع، حيث يمكن سماع صراخ المتفرجين الذين التقطوا فيديو الحادث بالكاميرا وهم فى حالة ذعر، وحينها، نُقل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقى العلاج، ودفع الفيل البرى إلى الغابة.