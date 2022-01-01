الاحتلال يقتحم عاطوف ويشرع بتصوير مساكن المواطنين

طوباس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية عاطوف جنوب شرق طوباس، وشرعت بتصوير مساكن المواطنين.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال و"مجلس المستوطنات" اقتحمت القرية، وشرعت بأعمال تصوير لمساكن المواطنين في الجهة الشرقية من القرية.

يذكر أن مجلس المستوطنات صعد في الآونة الأخيرة من انتهاكاته في مناطق الأغوار الشمالية، والتي تتمثل بتصوير المنشآت والإخطار بهدمها، والاستيلاء على معدات ومركبات، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من عام توسعا لنفوذ مجلس المستوطنات ودوره.