  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم عاطوف ويشرع بتصوير مساكن المواطنين

الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية عاطوف جنوب شرق طوباس، وشرعت بتصوير مساكن المواطنين.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال و"مجلس المستوطنات" اقتحمت القرية، وشرعت بأعمال تصوير لمساكن المواطنين في الجهة الشرقية من القرية.

يذكر أن مجلس المستوطنات صعد في الآونة الأخيرة من انتهاكاته في مناطق الأغوار الشمالية، والتي تتمثل بتصوير المنشآت والإخطار بهدمها، والاستيلاء على معدات ومركبات، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من عام توسعا لنفوذ مجلس المستوطنات ودوره.

#الاحتلال #طوباس

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يتحدث عن قرارات جديدة لسلطات الاحتلال بشأن تصاريح عمال غزة

لجنة المتابعة في الداخل تحذر من خطورة تقنية G4 وسفر الفلسطينيين عن طريق "رامون" الاسرائيلي

قمة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية بعد توقف دام 13 عاما …

الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لكل لتر لوسائل النقل العام

انخفاض في سعر صرف الدولار

لدغة نحلة تقتل شاباً في بيت لحم

الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ"حزب الله" قرب الحدود مع لبنان

الأخبار الرئيسية

الموجة الخامسة ..وفاة و 850 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

d606708e25a270d26e255d73aa4fc2f3

الرئيس عباس من رومانيا: انهيار حل الدولتين سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة

تعرُّض مستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة لإطلاق نار

وزير الداخلية الأردني يكشف عن المتسبب في ازدحام المسافرين عبر جسر الملك حسين

ما هي الخطوات العشرة التي اتخذها بايدن للتأثير على الفلسطينيين خلال زيارته الأخيرة ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم