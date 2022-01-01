الاحتلال يهدم مسكنا وحظيرتين في قرية الجوايا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنا وحظيرتين في قرية الجوايا شرق يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الجوايا وهدمت مسكن المواطن زيدان جبريل النواجعه، وحظيرتين تعود ملكيتهما للمواطنين ممدوح أبو طبيخ، ومحمود الصاوي ادعيس، واستولت عليهما.

وأوضح الجبور أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.