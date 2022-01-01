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"مجلس المستوطنات" يستولي على صهريج مياه بالأغوار الشمالية

الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

استولى "مجلس المستوطنات"، اليوم الثلاثاء، على صهريج مياه لأحد المواطنين في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.  

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب مهدي دراغمة ، بأن "مجلس المستوطنات" استولى على صهريج لنقل المياه تعود ملكيته لرافع أبو عامر، أثناء نقله لمياه ري المواشي في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.  

ويشار إلى أن المستوطنين يمدون خطوط مياه، ويضعون خزانات مياه في السهل الزراعي، في المقابل يمنع الاحتلال، بكل مؤسساته، المياه عن الفلسطينيين ومواشيهم.  

ويعتمد سكان خربة سمرة، ووادي الفاو بالأغوار الشمالية، على الصهريج المصادر في تأمين مياه الشرب لهم ولمواشيهم.

#الأغوار الشمالية #مجلس المستوطنات

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