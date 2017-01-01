المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاماً بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال

غزة/ سما /

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، أحكاماً بحق ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وأدانت المحكمة العسكرية المتهمين، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادتين (131) و(144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت بحق المدانين سنداً لنص مواد الاتهام، معطوفاً عليها المادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (281/2017)، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (سمير، غ) مواليد 1949، من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة مدة (17) سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وفي القضية رقم (249/2017)، حكمت المحكمة على المدان (خالد، ب) مواليد 1994م، من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15) سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وفي القضية رقم (40/2019)، حكمت المحكمة على المدان (أشرف، ع) مواليد 1970م، من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة (15 سنة) مع احتساب مدة التوقيف.

وبيّنت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وخاضعة للاستئناف.