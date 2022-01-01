جلسة جديدة تُعقد غدًا للأسير محمد الحلبي

غزة / سما /

تُعقد يوم غد الأربعاء الموافق 20 تموز 2022، جلسة محكمة جديدة للأسير محمد الحلبي في محكمة "بئر السبع"، وهي الجلسة رقم 171 التي تُعقد له منذ اعتقاله عام 2016.

وكانت محكمة الاحتلال قد "أدانت" الأسير محمد الحلبي بمجموعة من التهم في تاريخ الخامس عشر من حزيران الماضي بعد سنوات، خلالها عمل الاحتلال على هندسة التهم واختلاق الروايات، وما كان على المحكمة إلا التنفيذ وهذا ما حصل فعليًا من خلال "إدانته"، وذلك في إطار عملية انتقامية ممنهجة، حيث وجد الاحتلال نفسه في قضية الأسير الحلبي بمأزق، وذلك بعد محاولات عديدة للضغط عليه حتّى يعترف بالتهم الموجه له، ومحاولة إقناعه بإتمام أي صفقة لإنهاء القضية، فمجرد أنّ الاحتلال حاول ساعيًا في إتمام صفقة لتوفير مزيد من الجهد المبذول في اختلاق الأكاذيب على مدار سنوات، يؤكد أنّ هذه التهم مجرد افتراء.