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الشاطئ يحسم مستقبل السدودي الموسم القادم

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاطئ يحسم مستقبل السدودي الموسم القادم



غزة / سما /

قال نور أبو حسنين المشرف الرياضي في نادي خدمات الشاطئ أن اللاعب محمد السدودي عاد لملاك الشاطئ بعد انتهاء إعاروه لشباب رفح.

وأضاف أبو حسنين أن السدودي سيكون أحد أبناء البحرية الموسم المقبل، منوهاً إلى أن مجلس ينتظر عودة السدودي إلي أرض الوطن لعقد جلسة معه لمناقشة كافة الأمور التي تخص اللاعب والنادي.

وأضاف أبو حسنين أن الشاطئ وإدارته تحترم أبناء النادي، وحريص على ترتيب الأوضاع من أجل عودة البحرية إلي مكانها الطبيعي.

يشار إلى أن شباب رفح يحاول تجديد إعارة السدودي موسماً آخر بعدما نجح مع الفريق وساهم في تحقيق لقبي الدوري الممتاز الموسمين الماضيين

#خدمات الشاطئ #محمد السدودي #البحرية

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