موعد صرف منحة الرئيس لأندية غزة

غزة / سما /

قال مصدر موثوق أن منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة "منحة الرئيس" لأندية غزة باتت قريبة من الوصول لخزائن الأندية خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتابع التفاصيل الأخيرة مع وزارة المالية من أجل صرف المنحة خلال مدة شهر على الأكثر.

ولم تحصل أندية غزة على المنحة المالية خلال الموسمين الماضيين بانتظار أن تستفيد الأندية منها لحساب الموسم المنتهي 2021-2022.

وسيكون صرف منحة الرئيس لأندية غزة عاملاً للتخفيف من الأزمات الكبيرة التي تعاني منها الأندية في السنوات الماضية.