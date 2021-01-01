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موعد صرف منحة الرئيس لأندية غزة

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد صرف منحة الرئيس لأندية غزة



غزة / سما /

قال مصدر موثوق أن منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة "منحة الرئيس" لأندية غزة باتت قريبة من الوصول لخزائن الأندية خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتابع التفاصيل الأخيرة مع وزارة المالية من أجل صرف المنحة خلال مدة شهر على الأكثر.

ولم تحصل أندية غزة على المنحة المالية خلال الموسمين الماضيين بانتظار أن تستفيد الأندية منها لحساب الموسم المنتهي 2021-2022.

وسيكون صرف منحة الرئيس لأندية غزة عاملاً للتخفيف من الأزمات الكبيرة التي تعاني منها الأندية في السنوات الماضية.

 

#الأندية #منحة الرئيس

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