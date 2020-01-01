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ليفربول يختار بديلاً فرنسياً لفيرمينو

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يختار بديلاً فرنسياً لفيرمينو



وكالات / سما /

يسعى نادي ليفربول لتدعيم صفوفه بنجم فرنسي جديد ليكون بديلاً مثالياً للمُهاجم البرازيلي المُخضرم روبرتو فيرمينو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن إدارة الريدز والمُدرب يورجن كلوب يُواصلون سعيهم للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب مارتن تيريير لاعب نادي رين الفرنسي.

ولن يكون ليفربول وحيداً في سباق الحصول على المُهاجم الفرنسي الشاب، حيث أبدى نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي اهتماماً بخدماته اللاعب.

وأشار التقرير نقلاً عن صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن تيريير ظهر على رادار ليفربول وسط حديث عن مُستقبل فيرمينو مع الريدز.

ولفتت الصحيفة إلى أن فيرمينو سيُنهي تعاقده مع ليفربول الصيف المُقبل، ويرتبط بخطوة انتقال مُحتملة لنادي يوفنتوس الإيطالي.

ويبلغ تيريير من العُمر 25 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2025 مع رين.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل لرين في 2020 قادماً من ليون، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 83 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 30 هدفاً، وصنع 15 هدفاً لزملائه.

#روبرتو فيرمينو #فيرمينو #ليفربول

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