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تشيلسي يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع هدف برشلونة الرئيسي

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع هدف برشلونة الرئيسي



وكالات / سما /

تقدم تشيلسي بعرضه الأول للتعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب برشلونة، وفقاً لما جاء في تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية.

ويصب برشلونة تركيزه في الوقت الراهن على تدعيم الخط الخلفي بعد أن تم حسم صفقتي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بشكل رسمي. ويعد جول كوندي الهدف الرئيسي للمدرب تشافي هيرنانديز.

لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك في ظل إصرار تشيلسي على التوقيع مع اللاعب، بتوصية خاصة من المدرب توماس توخيل، الذي يسعى لتعويض رحيل كل من أندرياس كريستنسن وأنتونيو روديجر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تشيلسي عرض على إشبيلية عرضاً بقيمة 55 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات، وذلك من أجل الحصول على خدمات جول كوندي.

وأضاف التقرير أن هذا العرض يقترب من تلبية مطالب إشبيلية التي بلغت 60 مليون يورو، مما يجعل تشيلسي يتقدم بخطوة واضحة على برشلونة في سباق التعاقد مع اللاعب.

وما زال النادي الكتالوني لم يقدم أي عرض حقيقي للتوقيع مع كوندي حتى الآن، حيث ينتظر النادي تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية من أجل الدخول بشكل حقيقي على الصفقة.

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