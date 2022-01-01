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أرسنال يفسد رغبة أنشيلوتي في ريال مدريد

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يفسد رغبة أنشيلوتي في ريال مدريد



وكالات / سما /

أفسد نادي أرسنال الإنجليزي رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، داخل النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس كان اللاعب المفضل لأنشيلوتي لترميم هجوم اللوس بلانكوس في الموسم المقبل، ولكن بسبب مشاكل جواز السفر، لم يستطع الميرينجي التحرك للحصول على توقيعه.

ونجح المدفعجية في خطف توقيع جيسوس وتفويت الفرصة على ريال مدريد وأنشيلوتي، بالحصول على بطاقة اللاعب بشكل نهائي من فريقه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن ريال مدريد لم يفكر في أي لاعب لتدعيم الهجوم، بعد فشل صفقة جيسوس، ويفضل الميرينجي الانتظار حتى الميركاتو الشتوي، في منتصف الموسم الجديد، قبل التعاقد مع رأس حربة جديد.

وأفادت ماركا بأن ريال مدريد لا يستبعد إبرام صفقة هجومية جديدة في الأيام القادمة وحتى نهاية السوق، وفقاً لظروف الميركاتو، لكن الفكرة الأساسية تكمن في الانتظار بعد مونديال 2022 في قطر.

#كارلو أنشيلوتي #ريال مدريد #أرسنال #الانتقالات الصيفية

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