اليونايتد يقترب من الاتفاق على ضم مدافع جديد

وكالات / سما /

يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من الاتفاق على التعاقد مع مدافع جديد، لترميم الخط الخلفي لكتيبة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، في مشروعه الجديد بملعب أولد ترافورد، بدايةً من الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، اليوم الاثنين، أن مانشستر يونايتد وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات للتعاقد مع مدافع فريق لانس الفرنسي، جوناثان كلاوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وينشط اللاعب الفرنسي في مركز الظهير الأيمن بفريقه وقدم مستويات طيبة في الموسم الماضي، ما جعل رادار الشياطين الحمر يلتقطه، ويرغب في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وانضم كلاوس للانس في يونيو 2020، ويرتبط مع النادي بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2023، ويفتح لانس الباب أمام رحيله هذا الصيف بدلاً من خروجه بشكل مجاني في نهاية الموسم الجديد.

وخلال مسيرته الكروية، لعب كلاوس 267 مباراة، وسجل 35 هدفاً وصنع 39 خلال 20878 دقيقة لعب مع أندية لانس، أرمينيا بيليفيلد الألماني، كويفلي روفين الفرنسي، أرفانش الفرنسي، ولينكس الألماني.