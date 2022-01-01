  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفاندوفسكي يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يجتاز الفحص الطبي في برشلونة



وكالات / سما /

خضع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للفحوصات الطبية في ناديه الجديد، برشلونة الإسباني، واجتازها بنجاح، اليوم الاثنين، حسبما أوردت صحيفة سبورت الإسبانية.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار البارسا إلى أن اللاعب خضع للفحوصات في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليغلق البلوجرانا كل تفاصيل الصفقة، ويتبقى فقط الإعلان عن موعد تقديمه كلاعب جديد في الكامب نو.

وأعلن برشلونة قبيل أيام عن الاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني على الحصول على بطاقة البولندي ليفاندوفسكي في صفقة بيع دائم، قبل نهاية عقده مع الفريق البافاري بموسم واحد.

وسافر ليفا إلى ميامي مرتدياً ألوان برشلونة، وسيحضر تدريبات فريقه الجديد مع زملائه الجدد في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي في ميامي، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام.

وسيقدم برشلونة ليفاندوفسكي كلاعب جديد في الفريق مرتين، الأولى في الولايات المتحدة خلال الجولة الأمريكية، على أن تكون المرة الثانية في الكامب نو بعد نهاية الجولة.

وكان البارسا يخطط لتقديم ليفاندوفسكي في ميامي اليوم، قبل أن يتخذ القرار بالتأجيل، ويعمل النادي الكتالوني في الوقت الراهن مع المحامين لتجهيز كل الأوراق في أقرب وقت، لكي يوقع عليها السفاح البولندي.

#ليفاندوفسكي #برشلونة #بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

لجنة المتابعة في الداخل تحذر من خطورة تقنية G4 وسفر الفلسطينيين عن طريق "رامون" الاسرائيلي

الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لكل لتر لوسائل النقل العام

انخفاض في سعر صرف الدولار

الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ"حزب الله" قرب الحدود مع لبنان

الحلو يكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن في القطاع

ملحم : اسعار الكهرباء سترتفع الى حوالي 15.9 %

بايدن : كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

الأخبار الرئيسية

مخططات لإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة وغانتس يتعهد بمنعها

ما هي الخطوات العشرة التي اتخذها بايدن للتأثير على الفلسطينيين خلال زيارته الأخيرة ؟

الإعلام العبري يتحدث عن قرارات جديدة لسلطات الاحتلال بشأن تصاريح عمال غزة

قمة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية بعد توقف دام 13 عاما …

الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ"حزب الله" قرب الحدود مع لبنان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم