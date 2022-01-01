ليفاندوفسكي يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

وكالات / سما /

خضع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للفحوصات الطبية في ناديه الجديد، برشلونة الإسباني، واجتازها بنجاح، اليوم الاثنين، حسبما أوردت صحيفة سبورت الإسبانية.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار البارسا إلى أن اللاعب خضع للفحوصات في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليغلق البلوجرانا كل تفاصيل الصفقة، ويتبقى فقط الإعلان عن موعد تقديمه كلاعب جديد في الكامب نو.

وأعلن برشلونة قبيل أيام عن الاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني على الحصول على بطاقة البولندي ليفاندوفسكي في صفقة بيع دائم، قبل نهاية عقده مع الفريق البافاري بموسم واحد.

وسافر ليفا إلى ميامي مرتدياً ألوان برشلونة، وسيحضر تدريبات فريقه الجديد مع زملائه الجدد في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي في ميامي، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام.

وسيقدم برشلونة ليفاندوفسكي كلاعب جديد في الفريق مرتين، الأولى في الولايات المتحدة خلال الجولة الأمريكية، على أن تكون المرة الثانية في الكامب نو بعد نهاية الجولة.

وكان البارسا يخطط لتقديم ليفاندوفسكي في ميامي اليوم، قبل أن يتخذ القرار بالتأجيل، ويعمل النادي الكتالوني في الوقت الراهن مع المحامين لتجهيز كل الأوراق في أقرب وقت، لكي يوقع عليها السفاح البولندي.