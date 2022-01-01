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جلسة جديدة غدًا للأسير أحمد مناصرة للنظر في تمديد أمر عزله الانفرادي

الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة جديدة غدًا للأسير أحمد مناصرة للنظر في تمديد أمر عزله الانفرادي



رام الله / سما /

تُعقد يوم غد الأربعاء، في محكمة "بئر السبع – ايشل"، الساعة 10:00 صباحًا، جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة للنظر في قضية تمديد أمر عزله الانفرادي. 

وأوضح نادي الأسير، أنّ جلسة الغد تأتي مع استمرار تفاقم الوضع الصحيّ للأسير أحمد مناصرة ومعاناته من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن "الرملة" الذي نقل إليه الشهر الماضي جرّاء تدهور إضافي طرأ على وضعه، وما يزال محتجزًا فيه. 

وكان المحامي خالد زبارقة الذي يتابع ملف الأسير أحمد مناصره، قد نفّذ عدة زيارات له، وأكّد على أنّ وضعه خطير وأنّ استمرار عزله واعتقاله في ظروف قاهرة وصعبة، سيساهم في تفاقم وضعه.  

وكانت لجنة خاصة قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بتصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب"، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف "بثلثي المدة"، قد سلبت عبر هذا القرار، حيث يشترط لعرضه أمام لجنة الإفراجات، ألا يكون تصنيف الملف ضمن "قانون الإرهاب". 

من الجدير ذكره، أن قضاء الاحتلال عمل وما يزال بكافة أدواته، لتنفيذ مزيد من القهر بحقّ الأسير مناصرة الذي تعرض لسلسلة من الجرائم منذ أن اُعتقل وهو في عمر الـ13، وحرمه من أي مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه. 

يشار إلى أن مناصرة الذي واجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفرادي منذ اعتقاله، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا. 

#أحمد مناصرة

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