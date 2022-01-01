اسرائيل : تخفيض أسعار البنزين ابتداء من الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن أسعار البنزين ستنخفض في الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وجاءت تصريحات ليبرمان في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وقال ليبرمان إن الحكومة جمعت 1.4 مليار شيكل من أرباح الشركات الحكومية وأن هذا سيكون مصدر الميزانية التي تعتزم الحكومة تخصيصها لخفض ضريبة المحروقات (البلو).

ولم يحدد ليبرمان قدر التخفيض المتوقع على سعر البنزين، مشيرا إلى أن وزارة المالية "تعمل على فحص مصادر أخرى للميزانية".

وفي الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري، ارتفع سعر البنزين في البلاد بـ36 أغورة لليتر الواحد؛ إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، على خلفية الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار.

ويبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 8.08 شيكل، علما بأن ذلك يتزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.