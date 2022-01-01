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مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام ومنازل المواطنين في كيسان شرق بيت لحم

الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، رعاة الأغنام ومنازل المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم. 

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان نبيل عبيات ، بأن مجموعة من المستوطنين يبلغ عددهم خمسة مسلحين، وتحت حماية قوات الاحتلال، هاجمت رعاة الأغنام والمزارعين، وعددا من المنازل بالحجارة، وتم الاعتداء على قاطنيها، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحروق في الوجه، بسبب رشهم بغاز الفلفل، إضافة إلى إثارة حالة من الهلع والخوف بين صفوف الأطفال.  

يشار إلى أن قرية كيسان تتعرض منذ فترة إلى اعتداءات متكررة يومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تمثل بمهاجمة رعاة الأغنام والمزارعين، وسلب الأرض وتجريف مساحات شاسعة منها، لأطماع استيطانية.  

#بيت لحم #مستوطنون

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