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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":  

- أوروبا تشتعل: الحر الشديد والحرائق  

- إعلان الولاء لنتنياهو وتوزيع ميداليات ذهبية مع صورته وكأنه دكتاتور

- ضغوطات لتوحيد اليمين الاستيطاني  

- احتجاج المستوطنين وتخوف من المواجهات خلال محاولة المستوطنين إقامة بؤر استيطانية جديدة

- مصدر أمني: سنسمح بالاحتجاج لكن لن نسمح بإقامة بؤر استيطانية  

"معاريف":

- حزب العمل: فوز رئيسة الحزب للمرة الثانية وحصولها على 80% من الأصوات

-  لتشكيل حلف مضاد لحلف الولايات المتحدة بالشرق الأوسط: بوتين سيصل إلى طهران للمشاركة في قمة يشارك فيها الرئيس التركي 

- درجة الحرارة تضرب رقما قياسيا وإخلاء آلاف الفرنسيين بسبب الحرائق  

"هآرتس":  

- أزمة المناخ وعجز الحكومات عن معالجة الأزمة، اليوم ستكون درجة الحرارة في بريطانيا الأعلى في تاريخ المملكة المتحدة.

- الأمين العام للأمم المتحدة: الإنسانية تقف أمام الانتحار الجماعي بسبب أزمة المناخ  

- فوز ميخائيلي برئاسة حزب العمال سيعزز من موقفها ضد الوحدة مع حزب ميرتس.

- نتنياهو منع صديقه الملياردير من التبرع لمركز بيرس للسلام  

- المحكمة المركزية في تل ابيب تلغي فوز العرب بشقق سكنية "لانعدام الشفافية"  

- حكومة إسرائيل تطلب من محامي المنظمات الفلسطينية الستة التي اتهمت بدعم الإرهاب الحصول على تصريح خاص لتمثيل المنظمات بالمحكمة، ,أحد المحامين: هذا تهديدا لنا.

#الصحف الإسرائيلية

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