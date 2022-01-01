رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- أوروبا تشتعل: الحر الشديد والحرائق

- إعلان الولاء لنتنياهو وتوزيع ميداليات ذهبية مع صورته وكأنه دكتاتور

- ضغوطات لتوحيد اليمين الاستيطاني

- احتجاج المستوطنين وتخوف من المواجهات خلال محاولة المستوطنين إقامة بؤر استيطانية جديدة

- مصدر أمني: سنسمح بالاحتجاج لكن لن نسمح بإقامة بؤر استيطانية

"معاريف":

- حزب العمل: فوز رئيسة الحزب للمرة الثانية وحصولها على 80% من الأصوات

- لتشكيل حلف مضاد لحلف الولايات المتحدة بالشرق الأوسط: بوتين سيصل إلى طهران للمشاركة في قمة يشارك فيها الرئيس التركي

- درجة الحرارة تضرب رقما قياسيا وإخلاء آلاف الفرنسيين بسبب الحرائق

"هآرتس":

- أزمة المناخ وعجز الحكومات عن معالجة الأزمة، اليوم ستكون درجة الحرارة في بريطانيا الأعلى في تاريخ المملكة المتحدة.

- الأمين العام للأمم المتحدة: الإنسانية تقف أمام الانتحار الجماعي بسبب أزمة المناخ

- فوز ميخائيلي برئاسة حزب العمال سيعزز من موقفها ضد الوحدة مع حزب ميرتس.

- نتنياهو منع صديقه الملياردير من التبرع لمركز بيرس للسلام

- المحكمة المركزية في تل ابيب تلغي فوز العرب بشقق سكنية "لانعدام الشفافية"

- حكومة إسرائيل تطلب من محامي المنظمات الفلسطينية الستة التي اتهمت بدعم الإرهاب الحصول على تصريح خاص لتمثيل المنظمات بالمحكمة، ,أحد المحامين: هذا تهديدا لنا.