فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- أوروبا تشتعل: الحر الشديد والحرائق
- إعلان الولاء لنتنياهو وتوزيع ميداليات ذهبية مع صورته وكأنه دكتاتور
- ضغوطات لتوحيد اليمين الاستيطاني
- احتجاج المستوطنين وتخوف من المواجهات خلال محاولة المستوطنين إقامة بؤر استيطانية جديدة
- مصدر أمني: سنسمح بالاحتجاج لكن لن نسمح بإقامة بؤر استيطانية
"معاريف":
- حزب العمل: فوز رئيسة الحزب للمرة الثانية وحصولها على 80% من الأصوات
- لتشكيل حلف مضاد لحلف الولايات المتحدة بالشرق الأوسط: بوتين سيصل إلى طهران للمشاركة في قمة يشارك فيها الرئيس التركي
- درجة الحرارة تضرب رقما قياسيا وإخلاء آلاف الفرنسيين بسبب الحرائق
"هآرتس":
- أزمة المناخ وعجز الحكومات عن معالجة الأزمة، اليوم ستكون درجة الحرارة في بريطانيا الأعلى في تاريخ المملكة المتحدة.
- الأمين العام للأمم المتحدة: الإنسانية تقف أمام الانتحار الجماعي بسبب أزمة المناخ
- فوز ميخائيلي برئاسة حزب العمال سيعزز من موقفها ضد الوحدة مع حزب ميرتس.
- نتنياهو منع صديقه الملياردير من التبرع لمركز بيرس للسلام
- المحكمة المركزية في تل ابيب تلغي فوز العرب بشقق سكنية "لانعدام الشفافية"
- حكومة إسرائيل تطلب من محامي المنظمات الفلسطينية الستة التي اتهمت بدعم الإرهاب الحصول على تصريح خاص لتمثيل المنظمات بالمحكمة، ,أحد المحامين: هذا تهديدا لنا.