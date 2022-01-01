رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر مصادقة سلطات الاحتلال على 5 مخططات لبناء 3090 وحدة استيطانية في الضفة، وتسليم إخطارات هدم ووقف العمل في مسافر يطا وطوباس والأغوار.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) وصول الرئيس محمود عباس بوخارست للقاء نظيره الروماني ورئيس الوزراء، واستقباله السفراء العرب المعتمدين لدى رومانيا ويتوجه اليوم إلى فرنسا، ومجلس الوزراء يقر بتخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لوسائل النقل العام واستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي العام 48 والحصول عليها من الخارج.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-المصادقة على 5 مخططات لبناء 3090 وحدة استيطانية في الضفة

-الرئيس يصل رومانيا ويستقبل السفراء العرب ويتوجه اليوم إلى فرنسا

-إخطارات بالهدم وقطع عشرات الأشجار في الضفة

-الحكومة تدعم قطاع النقل وتصادق على مشاريع صحية

"الحياة الجديدة":

-مجلس الوزراء يقر بتخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لوسائل النقل العام واستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام48 والحصول عليها من الخارج

-الرئيس يصل بوخارست للقاء نظيره الروماني ورئيس الوزراء ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى رومانيا ويضع اكليلا من الزهور على صرح الجندي المجهول

-خلال الاحتفال في رام الله بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية.. اشتية: شعبنا يستلهم الكثير من ثورة يوليو.. السفير المصري: سيظل إحياء عملية السلام هدفا فلسطينيا مصريا مشتركا

-الاحتلال يقر هدم منزل عائلة الأسير صبيحات في رمانة ويسلم إخطارات هدم ووقف العمل في مسافر يطا وطوباس والأغوار ويعتقل 15 مواطنا من الضفة ومستوطنون هاجموا صوريف وقطعوا 60 شجرة زيتون في كفر الديك

"الأيام":

-الاحتلال يشن هجمة تجريف وإخطار واسعة.. قرار بهدم بناية سكنية لعائلة أسير في رمانة

-الرئيس يبدأ زيارة لرومانيا

-التفكجي: الاحتلال يصادق على 1440 وحدة استيطانية جديدة

-الحكومة تقر توصيات لمساعدة قطاع النقل بدعم المحروقات وتثبيت أسعار المواصلات

-اصابات بالاختناق وإحراق أشجار في اعتداء للمستوطنين على صوريف ومستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون غرب سلفيت

-إجراءات أردنية جديدة للتخفيف من الأزمة الخانقة للقادمين إلى فلسطين