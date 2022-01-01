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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بلدة اليامون غرب جنين

الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت اليامون وداهمت منزل الحاج احمد أمين نواهضة وفتشت منزله بعد تكسير الأبواب واعتقلته، كما اقتحمت منزل المواطن بديع ياسر زين الدين وفتشته واعتقلت ابنه مجاهد، كما اعتقلت الحاج عزمي صلاح أبو حسن هو ونجله أحمد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خاصة في محيط حي الألمانية بالمدينة، وسلمت الشاب لؤي الملاح بلاغا لمراجعة مخابرات الإحتلال في معسكر سالم.

#جنين #الاحتلال

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