واشنطن تهدد طهران بعقوبات جديدة "إن سلّمت طائرات مسيّرة لروسيا"

واشنطن / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون عقوبات جديدة على طهران "إن سلّمت طائرات مسيّرة لروسيا"، فيما كذّبت إيران أنباء صفقة المسيّرات جملة وتفصيلا.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "لقد أعربنا عن مخاوفنا حيال تقديم تكنولوجيا الطائرات المسيرة من إيران لروسيا، وسنواصل مراقبة الوضع".

في وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "إيران تخطط لنقل بضع مئات من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، بينها قتالية".

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا مؤخرا صحة الأنباء عن تزويد طهران روسيا بالمسيرات، ووصف هذه الأنباء بأنها "عارية من الصحة".

وأضاف: "كل عقوباتنا (على طهران) لا تزال سارية، وإن أي عملية من هذا النوع ستؤدي إلى عقوبات جديدة قد تنضم إليها دول أخرى في العالم".