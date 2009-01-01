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قمة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية بعد توقف دام 13 عاما …

الإثنين 18 يوليو 2022 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية بعد توقف دام 13 عاما …



القدس المحتلة/سما/

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج إنه سيلتقي خلال الأيام القريبة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، من أجل ترتيب موعد رسمي لعقد القمة الاقتصادية JEC بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تعطيل استمر منذ عام 2009.

ونقل موقع i24news الاسرائيلي الحكومة الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد أعطت الضوء الأخضر للوزير فريج من أجل ترتيب اللقاء خلال الفترة المقبلة.

يذكر بأن مصادر خاصة أشارت أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت رفض عقد القمة خشية من انعكاساته السياسية على حزبه ذي الجمهور اليميني وحكومته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة .

وأشار الوزير فريج إلى أن القمة من شانها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عدة، أبرزها إعطاء تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود إلى جانب قضايا أخرى اقتصادية .

يشار إلى أن الملحق الاقتصادي JEC تم توقيعه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ضمن اتفاقية أوسلو عام 94 ويتمحور حول عمل اللجنة ونشاطها حول تحديث حصص الواردات الفلسطينية ومواضيع رقابية أخرى.

وتم خلال فترة سيلفان شالوم وزير التعاون الإقليمي السابق، اتخاذ قرار حكومي بتقسيم صلاحيات اللجنة بين وزارة المالية وبين وزارة التعاون الإقليمي. يشار إلى أن أعمال اللجنة تم تعطيلها عام 2009.

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