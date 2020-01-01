كوخافي يبدأ الإثنين زيارة إلى المغرب

القدس المحتلة / سما /

يصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الإثنين، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له إلى البلاد تستغرق 3 أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي: "تضاف هذه الزيارة إلى اللقاءات ومجالات التعاون التي تحققت في الفترة الأخيرة في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والمغرب".

ولفت إلى أن المتوقع أن يلتقي كوخافي "كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلق المغرب رسميا على زيارة كوخافي التي قال الجيش الإسرائيلي إنها "رسمية، وهي الأولى له للمغرب".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يرافق رئيس الأركان خلال الزيارة كل من رئيس لواء العلاقات الخارجية، ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات".

وقال موقع "إسرائيل 24" الإخباري الإسرائيلي، الإثنين، إن الزيارة ستستمر 3 أيام.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقعت إسرائيل والمغرب مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير جيش الأولى بيني غانتس إلى الرباط، بهدف تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

وفي حينه، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "هو أول اتفاق من نوعه بين تل أبيب، ودولة عربية على الإطلاق".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من قبل الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام2000.

والمغرب، رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎