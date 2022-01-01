  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يصل رومانيا روما في مستهل جولة أوروبية تشمل فرنسا

الإثنين 18 يوليو 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل رومانيا روما في مستهل جولة أوروبية تشمل فرنسا



رام الله / سما /

 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى العاصمة الرومانية، بوخارست، في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس وصل بوخارست، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.
وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الزيارة تأتي "تتويجا للعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة".
وأوضحت أنه سيتم توقيع "اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظّمة".
وأشارت إلى أن الرئيس عباس سيتوجه الثلاثاء إلى فرنسا، استعدادا لعقد قمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعد غد الأربعاء.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد عملية عسكرية في غزة خلال العام الجاري

تفاصيل صادمة عن حرق الاحتلال جنودا مصريين أحياء

بلير : خسرنا المعركة مع روسيا والغرب يفقد هيمنته

فيديو: إمام الحرم يفاجئ جمهوره على متن ”دراجة هارلي”بملابس “مودرن”

تشبيه بايدن الشعب الفلسطيني بالإيرلندي يثير غضب البريطانيين

أسعار صرف العملات

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حلّق فوق السعودية قبل ثلاثة أشهر

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لكل لتر لوسائل النقل العام

لجنة المتابعة في الداخل تحذر من خطورة تقنية G4 وسفر الفلسطينيين عن طريق "رامون" الاسرائيلي

بايدن : كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

حسين

خليفة مُحتمل للرئيس .. نيويورك تايمز عن القيادي حسين الشيخ: زعيم جديد ينهض في الضفة الغربية

الكشف عن تحويلات مالية سرية من إسرائيل للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم