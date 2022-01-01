الرئيس عباس يصل رومانيا روما في مستهل جولة أوروبية تشمل فرنسا

رام الله / سما /

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى العاصمة الرومانية، بوخارست، في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس وصل بوخارست، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الزيارة تأتي "تتويجا للعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة".

وأوضحت أنه سيتم توقيع "اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظّمة".

وأشارت إلى أن الرئيس عباس سيتوجه الثلاثاء إلى فرنسا، استعدادا لعقد قمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعد غد الأربعاء.