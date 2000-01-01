  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاردن يعلن عن إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين ...

الإثنين 18 يوليو 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يعلن عن إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين ...



عمان / وكالات /

كشف الأردن عن إجراءات جديدة للسفر من الأردن إلى الضفة الغربية عن طريق جسر الملك الحسين، للحد من الأزمة الخانقة التي يواجهها المسافرون والعاملون.

وقال محافظ محافظة البلقاء الأردنية، فراس أبو قاعود، إن الأزمات الحاصلة على الجسر غير مسبوقة ومقلقة، معللا السبب بعودة المغتربين وإعادة فتح الجسر، وحصول قرابة 5 آلاف شخص على "لم شمل".

وأضاف أن السفر بين البلدين، سيكون عبر التسجيل إلكترونيا، حيث لن يسمح السفر لأكثر من 4 آلاف شخص باتجاه الطرف الآخر، موضحا أنه يتم يوميا قطع 10 آلاف تذكرة من الجسر.

وتابع المحافظ، أنه وخلال أيام العطل سيسمح بمغادرة 2000 مسافر فقط عبر الجسر.

وتابع أنه اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام لن يسمح لأي شخص مغادرة البلاد وتذكرته مقطوعة عن طريق الجسر.

وعن آلية الحجز، أوضح أبو قاعود أن عملية الحجز للسفر من الأردن إلى الضفة ستكون إلكترونيا أو عن طريق الشركة الأم، حيث سيكون هناك فروع لحجز التذاكر في جميع محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين.

وبعد التسجيل يحق للمواطن السفر مباشرة عن طريق الجسر، دون أن يضطر للمبيت في الشوارع والانتظار لفترات طويلة.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد عملية عسكرية في غزة خلال العام الجاري

تفاصيل صادمة عن حرق الاحتلال جنودا مصريين أحياء

بلير : خسرنا المعركة مع روسيا والغرب يفقد هيمنته

فيديو: إمام الحرم يفاجئ جمهوره على متن ”دراجة هارلي”بملابس “مودرن”

تشبيه بايدن الشعب الفلسطيني بالإيرلندي يثير غضب البريطانيين

أسعار صرف العملات

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حلّق فوق السعودية قبل ثلاثة أشهر

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لكل لتر لوسائل النقل العام

لجنة المتابعة في الداخل تحذر من خطورة تقنية G4 وسفر الفلسطينيين عن طريق "رامون" الاسرائيلي

بايدن : كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

حسين

خليفة مُحتمل للرئيس .. نيويورك تايمز عن القيادي حسين الشيخ: زعيم جديد ينهض في الضفة الغربية

الكشف عن تحويلات مالية سرية من إسرائيل للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم