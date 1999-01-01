كتب سيرغي لافروف:

مترجم من الروسية

اليوم ، تعمل القوات المسلحة الروسية وميليشيات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على حل المهام بثقة في إطار عملية عسكرية خاصة ، وتسعى إلى إنهاء التمييز السافر والإبادة الجماعية للروس والقضاء على التهديدات المباشرة لأمن روسيا. الوضع الذي تم إنشاؤه لسنوات من قبل الولايات المتحدة وتابيعيها على أراضي أوكرانيا. إن النظام الأوكراني ورعاته الغربيين ، الذين خسروا في ساحة المعركة ، لا يتورعون القيام بأعمال درامية دموية لتشويه صورة بلدنا في الرأي العام الدولي. كان هناك بوتشا ، ماريوبول ، كراماتورسك ، كريمنشوك. تحذر وزارة الدفاع الروسية بانتظام من التحضير لحوادث جديدة مدبرة مع الحقائق في متناول اليد.

تتميز العروض الدرامية الاستفزازية المفبركة التي يقوم بها الغرب وأتباعه بأسلوب مميز. ولم يبدأوا في أوكرانيا ، ولكن قبل ذلك بكثير.

عام 1999 ، المنطقة الصربية في كوسوفو وميتوهيا ، قرية راتشاك. وصلت مجموعة من مفتشي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى موقع اكتشاف عشرات الجثث في زي مدنيين. يعلن رئيس البعثة على الفور عن إبادة جماعية دون أي تحقيق ، على الرغم من أنه ليس من اختصاص مسؤول دولي استخلاص مثل هذه الاستنتاجات. بدأ الناتو على الفور عدوانًا مسلحًا على يوغوسلافيا ، متعمدًا تدمير مركز التلفزيون والجسور وقطارات الركاب والمؤسسات المدنية الأخرى. بعد ذلك ، اتضح على وجه اليقين أن القتلى لم يكونوا مدنيين ، لكن مقاتلين من جيش تحرير كوسوفو يرتدون ملابس مدنية. ومع ذلك ، فقد استخدمت الفبركة بالفعل كذريعة لأول مرة منذ توقيع قانون هلسنكي النهائي عام 1975 بشأن الاستخدام غير القانوني للقوة ضد دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومن الجدير بالذكر أن رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، الذي كان بيانه بمثابة "زناد" لبدء القصف ، كان ب. ووكر - وهو مواطن أمريكي. النتيجة الرئيسية للعدوان هي الانفصال القسري لكوسوفو عن صربيا وإنشاء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في البلقان ، بوندستيل.

عام2003 التصريح سيئ السمعة لوزير الخارجية الكولونيل باول في مجلس وباستخدام أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق أبيض ، والذي أعلن للعالم أجمع أنه جراثيم الجمرة الخبيثة ، يُزعم أنها تنتج في العراق. ومرة أخرى ، نجح العرض: الأنجلو ساكسون وآخرون مثلهم قصفوا العراق ، الذي لا يزال حتى الآن غير قادر على استعادة دولته بالكامل. تم الكشف عن التزييف بسرعة: اعترف الجميع بعدم وجود أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى في العراق. بعد ذلك ، اعترف أحد مدبري العدوان ، رئيس الوزراء البريطاني ت. بلير ، بالتلفيق قائلاً: حسنًا ، لقد ارتكبوا خطأ ، من لم يحدث لهم. ك. باول نفسه فيما بعد برر نفسه بحقيقة أنه "تم إنشاؤه من قبل الخدمات الخاصة". بطريقة أو بأخرى ، استُخدم التزييف كذريعة لتنفيذ خطط لتدمير دولة ذات سيادة.

2011 ، ليبيا. كان هناك مسرحية محددة هنا. لم تأت الأمور لتوجيه الأكاذيب ، كما حدث في كوسوفو والعراق ، لكن الناتو شوه قرار مجلس الأمن الدولي بشكل صارخ. أنشأ هذا القرار نظام منطقة حظر طيران فوق ليبيا من أجل منع طيران طائرات القذافي المقاتلة. الطائرات لم تطير. ومع ذلك ، بدأ الناتو ببساطة في قصف وحدات الجيش الليبي التي حاربت الإرهابيين. قُتل السيد القذافي بوحشية ، ولم يبق شيء من ليبيا - ما زالوا حتى الآن يحاولون تجميعها ، والعملية يقودها مرة أخرى ممثل الولايات المتحدة ، المعين بقرار شخصي من الأمين العام للأمم المتحدة دون أي مشاورات مع مجلس الأمن. وكجزء من هذه العملية ، دبر زملاء غربيون أكثر من مرة الاتفاقات الليبية بشأن الانتخابات ، ولم تنتهِ الى أي نتيجة. ولا تزال ليبيا أرضًا تستضيف جماعات مسلحة غير شرعية. يعمل معظمهم بشكل وثيق مع الغرب.

2014 ، فبراير ، أوكرانيا. إن الغرب ، الذي يمثله وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا ، يجبر الرئيس ف. يانوكوفيتش على توقيع اتفاقية مع المعارضة لإنهاء المواجهة وحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي من خلال تشكيل حكومة مؤقتة للوحدة الوطنية و إجراء انتخابات مبكرة في غضون بضعة أشهر. ومع ذلك ، اتضح أن هذا كان بمثابة مرحلة: في صباح اليوم التالي ، شنت المعارضة انقلابًا تحت شعارات عنصرية معادية للروس ، ولم يحاول الغربيون الضامنون للاتفاقيات حتى التفكير في ذلك. علاوة على ذلك ، بدأوا على الفور في تشجيع الانقلابيين في سياستهم المناهضة والمعادية لروسيا ، وشنوا حربًا ضد سكانهم ، وقصفوا مدن دونباس فقط لأنهم رفضوا الاعتراف بالانقلاب المناهض للدستور. و تم وصف سكان دونباس "بالإرهابيين" ، مرة أخرى بتشجيع من الغرب.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الكشف عن مقتل المتظاهرين في الميدان ، حيث ألقى الغرب باللوم فيه إما على قوات الأمن الموالية لـ في. يانوكوفيتش ، أو على القوات الخاصة الروسية. في الواقع ، تم الاستفزاز من قبل متطرفين في صفوف المعارضة ، الذين عملوا بشكل وثيق مع أجهزة المخابرات الغربية. سرعان ما تم الكشف عن الحقائق ، ولكن النتيجة (الانقلاب) كانت قد حصلت.

عندما توقفت الحرب في دونباس ، نتيجة لجهود روسيا وألمانيا وفرنسا ، في فبراير 2015 ، تم إبرام اتفاقيات مينسك بين كييف ودونيتسك ولوغانسك ، كما نشطت برلين وباريس هنا ، وأعلنوا بفخر أنهم ضامنون لهم (للحكومة الاوكرانية). ومع ذلك ، على مدى السنوات السبع التالية الطويلة ، لم يتحركوا لإجبار كييف - كما طالبت اتفاقيات مينسك ، التي وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع ، مباشرة - للدخول في حوار مباشر مع ممثلي دونباس للاتفاق على قضايا وضعها الخاص ، والعفو ، وإعادة الروابط الاقتصادية ، وإجراء الانتخابات. التزم الزعماء الغربيون الصمت أيضًا عندما اتخذت كييف ، سواء في عهد بوروشنكو أو في عهد ف. زيلينسكي ، خطوات تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك. علاوة على ذلك ، أعلن الألمان والفرنسيون أن إجراء حوار مباشر بين كييف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كان مستحيلًا ، وحُملت كل المسؤولية على روسيا.

إذا كان لدى أي شخص شك في أن "مينسك" كانت مجرد مرحلة أخرى ، فقد بددها ب. بوروشينكو ، الذي قال في 17 يونيو 2022: "اتفاقيات مينسك لا تعني لنا شيئًا ، لن ننفذها ... مهمتنا لتفادي التهديد ... لإعطاء نفسك الوقت لاستعادة النمو الاقتصادي وبناء قوة القوات المسلحة لأوكرانيا. تم إنجاز المهمة. اتفاقيات مينسك أنجزت مهمتها ". لا يزال الشعب الأوكراني يدفع ثمن هذا المسرح ، الذي أجبره الغرب لسنوات عديدة على التعايش مع الحياة تحت نير نظام النازيين الجدد المعادين لروسيا. وعندما يطالب شولتس الآن بإجبار روسيا على الموافقة على اتفاق بشأن ضمانات وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا ، فإنه يحاول عبثًا. كان هناك بالفعل مثل هذا الاتفاق - اتفاقيات مينسك ، التي قتلتها برلين وباريس ، وتبنت كييف ، التي رفضت صراحة الامتثال لها. وهكذا انتهت دراما التلفيق "نهاية الكوميديا".

بالمناسبة ، فإن زلينسكي هو وريث جدير لبوروشينكو، الذي كان أمامه ، في تجمع انتخابي في أوائل عام 2019 ، مستعدًا للركوع مسرحيًا من أجل إنهاء الحرب.

في ديسمبر من نفس العام ، أتيحت له فرصة تنفيذ اتفاقيات مينسك: عقدت "قمة نورماندي" في باريس ، حيث تعهد ، في بيان تم اعتماده على أعلى مستوى ، بحل قضايا الوضع الخاص لدونباس. . بالطبع ، لم يفعل شيئًا ، وحمته برلين وباريس مرة أخرى. تبين أن وثيقة أخرى تم نشرها ليست أكثر من إنتاج أوكراني غربي - بالضبط وفقًا لمنطق بوروشينكو- من أجل كسب الوقت لتزويد نظام كييف بالأسلحة.

كانت هناك أيضا سوريا. بعد تنفيذ الاتفاقية المهمة في عام 2013 بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ، والتي أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام ، في عامي 2017 و 2018. تمت الفبركات الصارخة من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية في خان شيخون وضاحية دوما بدمشق. تم تداول مقاطع فيديو لبعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم "الخوذ البيضاء" (يعلنون أنفسهم كمنظمة إنسانية ، ولكن لم يظهروا أبدًا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية) يساعدون السكان الذين يُزعم أنهم تعرضوا للتسمم ، ولا يرتدي أحد الملابس الواقية ولا يستخدم أيًا منها. ملحقات الحماية. لم تنجح جميع المحاولات لإجبار الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الوفاء بمسؤولياتها بحسن نية ولضمان عملية شفافة للتحقيق في الحوادث ، على النحو الذي تقتضيه اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وهذا ليس مفاجئًا: لطالما تمت "خصخصة" الأمانة الفنية من قبل الدول الغربية ، التي يشغل ممثلوها هناك مناصب رئيسية. كان لهم يد في تنظيم التلفيق المذكور أعلاه ، واستخدامه ذريعة لشن هجمات صاروخية وقنابل على سوريا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - علاوة على ذلك ، وقبل يوم واحد ، وبإصرارنا ، كان من المفترض أن تقوم مجموعة من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وصلوا هناك للتحقيق في الأحداث التي قاوم الغرب القرار في اتجاهها بشدة.

وقد تجلت قدرة الغرب والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي تلعب دور المساعد ، على ترتيب الفبركة ، في مواقف "تسميم" سكريبالس وأ. نافالني. في كلتا الحالتين ، تظل الطلبات العديدة التي أرسلها الجانب الروسي رسميًا إلى لاهاي ولندن وبرلين وباريس وستوكهولم دون إجابة ، على الرغم من أن هذه الطلبات تمت صياغتها وفقًا لمتطلبات اتفاقية الأسلحة الكيميائية ويجب الرد عليها.

وبنفس الطريقة ، يجب الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأنشطة السرية التي شارك فيها البنتاغون (من خلال وكالته للحد من التهديدات) في أوكرانيا. تشير "الاكتشافات" التي اكتشفتها قوات العمليات الخاصة العسكرية في المختبرات البيولوجية العسكرية في الأراضي المحررة في دونباس وفي المناطق المجاورة بوضوح إلى الانتهاكات المباشرة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة. لقد قدمنا الوثائق إلى واشنطن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بدأت إجراءات الحصول على توضيحات وفقًا لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة. على عكس الحقائق ، تحاول الإدارة الأمريكية تبرير نفسها بالقول إن جميع الأبحاث البيولوجية في أوكرانيا كانت ذات طبيعة سلمية ومدنية حصريًا. الدليل - لا شيء.

بمعنى أوسع ، تتطلب الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي ، اهتمامًا وثيقًا في ضوء الأدلة المتزايدة على التجارب الإجرامية على أخطر مسببات الأمراض تحت ستار "سلمي" والتحضير لصنع أسلحة بيولوجية.

سبق ذكر "الجرائم" المنظمة لميليشيا دونباس وأعضاء مكتب العمليات الخاصة الروسية أعلاه. هناك حقيقة بسيطة تتحدث عن ثمن هذه الاتهامات: بعد أن أظهرت "مأساة بوتشي" للعالم بأسره في أوائل أبريل 2022 (هناك شكوك في أن الأنجلو ساكسون كان لهم دور في "تصميم المشهد") ، لا يزال الغرب وكييف لا يجيبان على الأسئلة الأولية حول ما إذا كان قد تم تحديد أسماء الموتى وما هي نتائج فحوصات ما بعد الوفاة. كما في الحالات المذكورة أعلاه مع سكربالس و نوفالني ، حدثت الدعاية "الأولى" للإنتاج في وسائل الإعلام الغربية ، والآن أصبحت "النهاية في الماء" تنكر ، لأنه لا يوجد ما يقال.

هذا هو بيت القصيد من خوارزمية السياسة الغربية: لتلفيق مزيف إعلامي ، تضخيمه إلى كارثة عالمية في غضون يومين ، ومنع وصول السكان إلى المعلومات والتقييمات البديلة ، وعندما تشق الحقائق طريقها ، يتم تجاهلها ببساطة ، في أفضل الأحوال ، يتم ذكرها في صفحات الأخبار الأخيرة بحروف صغيرة. من المهم أن نفهم أن هذه ليست ألعابًا ضارة في الحرب الإعلامية ، حيث يتم استخدام مثل هذه المنتجات بشكل مباشر كذريعة لأعمال حقيقية تمامًا: معاقبة البلدان "المتهمين" بالعقوبات ، وتنفيذ اعتداءات بربرية ضدهم بمئات الآلاف من الضحايا من السكان المدنيين ، كما كان الحال في العراق وليبيا بشكل خاص. أو ، كما في حالة أوكرانيا ، واستخدامهم كمادة قابلة للاستهلاك في حرب الغرب ضد روسيا. علاوة على ذلك ، فإن المدربين والمدفعيين التابعين لحلف الناتو يوجهون بالفعل ، على ما يبدو ، أعمال القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب الوطنية مباشرة "على الأرض". آمل أن يكون هناك بين الأوروبيين سياسيين مسؤولين يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر. في هذا الصدد ، يشار إلى أنه لم يوبخ أحد في الناتو والاتحاد الأوروبي قائد القوات الجوية الألمانية ، غيرهارتس ، الذي أعلن عن ضرورة الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية يشير صمت أوروبا إلى أنها تنسى بكل رضى دور ألمانيا في تاريخها.

إذا نظرت إلى أحداث اليوم من منظور تاريخي ، فإن الأزمة الأوكرانية بأكملها ستظهر على أنها "لعبة كبيرة" الحديث عن العلاقات الجيدة ، حول استعداد الغرب لمراعاة حقوق ومصالح الروس الذين وجدوا أنفسهم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في أوكرانيا المستقلة وغيرها من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي ، تبين أنه ليس أكثر من مجرد مرحلة. بالفعل في أوائل الالفية بدأت واشنطن والاتحاد الأوروبي في المطالبة علانية من كييف لتقرر مع من تكون: مع الغرب أم روسيا؟

منذ عام 2014 ، كان الغرب يوجه دون قيد أو شرط نظام الرهاب من روسيا الذي أتى به إلى السلطة من خلال انقلاب. إن جعلزيلينسكي في طليعة أي منتدى دولي ملحوظ إلى حد ما على الأقل هو أيضًا جزء من اللعبة. يتكلم ، يلقي خطبًا مثيرة للشفقة ، وعندما يقدم فجأة شيئًا معقولًا ، يضربونه على يده ، كما كان الحال بعد جولة اسطنبول للمفاوضات الروسية الأوكرانية: ثم ، في نهاية شهر مارس ، بدا النور وكأنه فجر. الحوار ، لكن كييف أُجبرت على الاستسلام منذ ذلك الحين ، مستخدمة ، من بين أمور أخرى ، حلقة مسرحية تم تنظيمها بصفاقة في بوتشا. في واشنطن ، لندن ، بدأت بروكسل في مطالبة كييف بعدم بدء المفاوضات مع روسيا حتى تحقق أوكرانيا ميزة عسكرية كاملة .

بيان رئيس الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جيه بوريل ، بأن الصراع يجب أن ينتهي بـ "انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة" ، يشير إلى أن أداة مثل الدبلوماسية ، في "الأداء المسرحي" للاتحاد الأوروبي ، تخسر معناها.

بمعنى أوسع ، من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف أن أوروبا ، "التي بنتها واشنطن لتكون جبهة مناهضة لروسيا ، تعاني أكثر من العقوبات الطائشة ، وتدمر ترساناتها ، وتزود كييف بالأسلحة (دون الحاجة إلى حساب من يسيطر عليها و الى أين تصل) ، وتحرير سوقها للمشتريات اللاحقة لمنتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي والغاز الطبيعي المسال الأمريكي باهظ الثمن بدلاً من الغاز الروسي المتاح. إن مثل هذه الاتجاهات ، إلى جانب الاندماج العملي للاتحاد الأوروبي مع الناتو ، تجعل الحديث الذي يبدو حتى الآن عن "الحكم الذاتي الاستراتيجي" للاتحاد الأوروبي مجرد مشهد. لقد فهم الجميع بالفعل: السياسة الخارجية لـ "الغرب الجماعي" هي "مسرح رجل واحد". علاوة على ذلك ، فإنه يؤدي باستمرار إلى البحث عن مسارح جديدة للعمليات العسكرية.

جزء من المناورة الجيوسياسية ضد روسيا هو منح أوكرانيا ومولدوفا (التي يبدو أن لها أيضًا مصيرًا لا تحسد عليه) مكانة الدولة - المرشح الأبدي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك ، يقومون بالإعلان عن "المجتمع السياسي الأوروبي" الذي بدأه رئيس فرنسا ، إي ماكرون ، حيث لن تكون هناك مزايا مالية واقتصادية خاصة ، ولكن ستكون هناك مطالب للتضامن الكامل مع الاتحاد الأوروبي في مناهضته- الإجراءات الروسية. هنا المبدأ ليس "إما - أو" ، ولكن "من ليس معنا فهو ضدنا". ماكرون نفسه يشرح أي نوع من "المجتمع" هذا: سيدعو الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأوروبية لدخوله - "من أيسلندا إلى أوكرانيا" ، ولكن ليس روسيا. سأبدي تحفظًا على الفور أننا لسنا بحاجة للذهاب إلى هناك ، لكن البيان نفسه يدل على أنه يكشف عن جوهر هذا التعهد الجديد المواجهي والمثير للانقسام.

أوكرانيا ومولدوفا والدول الأخرى التي يغازلها الاتحاد الأوروبي اليوم مقدر لها أن تكون إضافات في ألعاب الغرب. تطلب الولايات المتحدة ، بصفتها المنتج الرئيسي لهذه الافلام ، الموسيقى والقصة ، والتي على أساسها يتم كتابة النص المناهض لروسيا في أوروبا. الممثلون جاهزون ، ولديهم المهارات وسيكونون قادرين على التعبير عن نصوص رثاء ليس أسوأ من غريتا تومبرغ المنسية بالفعل ، وحتى العزف على الآلات الموسيقية ، إذا لزم الأمر. الممثلون جيدون: تذكروا كيف لعب زيلنسكي في عمله الفني "خادم الشعب" بشكل مقنع . تذكروا وقارنوا كيف تجسد على الفور كرئيس وفقًا لنظام ستانيسلافسكي: حظر اللغة الروسية والتعليم والإعلام والثقافة. "إذا كنت تشعر أنك روسي ، فاذهب للعيش في روسيا من أجل أطفالك وأحفادك." نصيحة جيدة. دعا سكان دونباس اليها ، وعن الكتيبة النازية قال "آزوف": "هم ما هم عليه. لدينا الكثير منهم ". حتى CNN ترددت في ترك هذه العبارة في مقابلة.

السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا ستكون نتيجة كل هذه الوقائع. في الواقع ، إن التنزه على دماء الناس وألمهم بعيد كل البعد عن المتعة ، بل هو مظهر من مظاهر سياسة خرقاء لخلق واقع جديد ، تستبدل فيه جميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وبشكل عام ، قواعد القانون الدولي. بـ "نظام" خاص بهم ، على أساس "قواعدهم" الخاصة ، في محاولة لإدامة هيمنة المراوغة في الشؤون العالمية.



كانت العواقب الأكثر تدميراً على العلاقات الدولية الحديثة هي الألعاب التي بدأها الغرب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بنهاية الحرب الباردة ، والتي اعتبر نفسه الفائز فيها. و"بسرعة" الوفاء بوعودهم لقيادة الاتحاد السوفياتي وروسيا بشأن عدم توسع الناتو إلى الشرق ، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ، مع ذلك ، التزامهم ببناء مساحة مشتركة للأمن والتعاون في المنطقة الأوروبية الأطلسية ، ومعا مع جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، تم التوقيع رسميًا على أعلى مستوى - في عام 1999 ثم في عام 2010 - بموجب التزام سياسي بضمان الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة ، عندما لا يقوم أحد بتعزيز أمنه على حساب الآخرين ولن تدعي منظمة بمفردها دورًا مهيمنًا في أوروبا. سرعان ما أصبح واضحًا أن الناتو لم يفِ بوعده ، متجهًا نحو هيمنة حلف شمال الأطلسي. ولكن حتى في ذلك الوقت واصلنا جهودنا الدبلوماسية ، واقترحنا أنها تكرس نفس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة ، ولكن في معاهدة ملزمة قانونًا. عارضوها مرارًا وتكرارًا ، آخر مرة في كانون الأول (ديسمبر) 2021. ورداً على ذلك ، رفضوا رفضًا قاطعًا. قالوا بصراحة: لن تكون هناك ضمانات قانونية خارج الناتو. أي أن دعم الغرب للوثائق السياسية التي تم تبنيها في قمم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتضح أنه خطوة رخيصة. والآن ، ذهب حلف الناتو ، بقيادة الولايات المتحدة ، إلى أبعد من ذلك: فهو يطالب بإخضاع ليس فقط المنطقة الأوروبية الأطلسية ، ولكن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. لا يخفي أعضاء الناتو الهدف الرئيسي لتهديداتهم ، وقد قامت القيادة الصينية بالفعل بإجراء تقييم مبدئي لمثل هذه الطموحات الاستعمارية الجديدة. وقد ردت بكين عليهم بالمبدأ المذكور أعلاه الخاص بعدم قابلية الأمن للتجزئة ، وتحدثت لصالح تطبيقه على نطاق عالمي ، بحيث لا يدعي أي شخص في العالم أنه حصري. هذا النهج يتوافق تمامًا مع موقف روسيا. سوف ندافع عنها باستمرار مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين والعديد من الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.

يجب أن يعود الغرب الجماعي من عالم الأوهام إلى الأرض. المسرحية ، مهما طال استمرارها ، لن تنجح. حان الوقت للعب بأمانة ، ليس وفقًا لقواعد الغش ، ولكن على أساس القانون الدولي. وكلما أسرعنا في إدراك أنه لا يوجد بديل للعمليات التاريخية الموضوعية لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ، وهو أمر أساسي لميثاق الأمم المتحدة والنظام العالمي بأسره ، كان ذلك أفضل.

إذا كان أعضاء التحالف الغربي لا يعرفون كيف يعيشون وفقًا لهذا المبدأ ، ولم يكونوا مستعدين لبناء بنية عالمية حقيقية من الأمن والتعاون المتكافئين ، فدعهم يتركون الآخرين بسلام ، ودعهم يتوقفون عن جر أولئك الذين يريدون أن يعيشوا بعقلهم بالقوة والتهديدات والابتزاز إلى معسكرهم. دعونا نعترف فعليًا بحق البلدان المستقلة التي تحترم نفسها في حرية الاختيار. هذه هي الديمقراطية - في الواقع ، ولم يتم لعبها على مسرح سياسي معوج.