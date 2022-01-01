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"الأونروا" تعلن نسبة العجز المالي لديها

الإثنين 18 يوليو 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تعلن نسبة العجز المالي لديها



رام الله / سما /

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين، استمرار التنسيق ما بين فلسطين والأردن لزيادة الدعم المالي للوكالة في ظل العجز المالي للأونروا الذي يُقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وشدد أبو حسنة على أهمية حشد التأييد للوكالة قبل انعقاد مؤتمر المانحين في شهر أيلول المقبل، معربًا عن أمله في تنويع مصادر الدعم للوكالة من خلال المنظمات الدولية الانسانية ولجان الزكاة في العالمين العربي والاسلامي.

وقال أبو حسنة إن عدداً من المانحين أبلغوا الوكالة بعدم تقديم دعم جديد للوكالة في ظل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الحرب على أوكرانيا زادت الأعباء المالية على الوكالة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزيادة نسبة الفقر بين مجتمع اللاجئين.

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