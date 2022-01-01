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الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن وبإزالة أشجار وأسلاك وآبار في يطا

الإثنين 18 يوليو 2022 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في ستة مساكن، وازالة أشجار وأسلاك وآبار في محمية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال سلّمت المواطنين علي عبد محمد النجادة ومحمد عبد محمد النجادة ومحمد علي سليمان النجادة وعبد علي سليمان النجادة وابراهيم محمد علي النجادة وسليمان ناصر نصار النجادة بوقف العمل في مساكنهم الواقعة في عرب النجادة بالبادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل.

كما أخطرت سلطات الاحتلال المواطنين في مسافر يطا بإزالة عدد من الأشجار المثمرة والحرجية وأسلاك شائكة وعدد من الآبار في محمية خلة الضبع خلال 96 ساعة.

يشار إلى أن سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم، وعلى ممتلكاتهم، ومزروعاتهم، ومواشيهم، التي يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

#يطا #الخليل #الاحتلال

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