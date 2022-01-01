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كريم عبد العزيز يكشف عن ملامح مسلسله الجديد " الحشاشين" شاهد

الإثنين 18 يوليو 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم عبد العزيز يكشف عن ملامح مسلسله الجديد " الحشاشين" شاهد



وكالات / سما /

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن ملامح مسلسله الجديد الذي يحمل اسم " الحشاشين" والمنتظر عرضه قريباً.

وقال كريم عبد العزيز، إن قصة المسلسل مستوحاة من التاريخ ، وهى من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي وانتاج شركة سينرجي .

ونشر كريم عبد العزيز، صورة له عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك".. وعلق عليها قائلا " قريبا ..مسلسل (الحشاشين) (أبطال واباطيل من وحي التاريخ ) تاليف أستاذ عبدالرحيم كمال ..اخراج أستاذ بيتر ميمي .انتاج سينرجي".

ويشارك كريم عبد العزيز في فيلم " كيرة الجن" الذي يعرض حاليا في السينمات، فهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد ، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

 

#كريم عبد العزيز #الحشاشين #مسلسل

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