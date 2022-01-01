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الاحتلال يعتقل شابا ويسلم إخطارات شرق طوباس

الإثنين 18 يوليو 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا أثناء عمله في أرض في خربة عينون شرق طوباس، بعدما استولت على شاحنته.

 وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن صوافطة، واستولت على شاحنته أثناء عمله في إحدى الأراضي في خربة عينون جنوب شرق طوباس.

وفي سياق متصل قال مساعيد، إن الاحتلال اقتحم خربة يرزا شرق طوباس، وأخطر بإزالة مبنى سكني مساحته 30 مترا مربعا للمواطن حافظ نعيم مساعيد، كما أخطر بوقف العمل في بركس للماشية مساحته 70 مترا مربعا للمواطن ذاته؛ بحجة تدمير آثار.

وأضاف أن الاحتلال أخطر بوقف العمل في بركس للماشية مساحته تقريبا 100 متر مربع، وبركس مساحته حوالي 30 مترا مربعا للمواطن رامي نعيم مساعيد؛ بحجة تدمير آثار.

#طوباس #الاحتلال #خربة عينون

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