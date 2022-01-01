الهدمي يطلع أبو الغيط على تطورات الأوضاع في القدس

رام الله / سما /

أطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر التطورات الميدانية في مدينة القدس.

واستعرض الهدمي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى، ومحاولات تهويده.

كما تطرق الهدمي إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ومخططات إخلاء أخرى، كما يجري في الشيخ جراح وسلوان، وغيرهما من الأحياء المقدسية تحت مسميات ومبررات واهية جميعها، تأتي لتحقيق نتيجة واحدة، وهي تهجير الفلسطينيين من وطنهم والتضييق عليهم.

وأضاف الهدمي، ان ما يجري في القدس بات يستدعي تدخلا عاجلا لوقف عمليات الاستيطان والضم والهدم وتهجير المئات من العوائل والإخلاء القسري بحقهم.