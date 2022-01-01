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ملحم : اسعار الكهرباء سترتفع الى حوالي 15.9 %

الإثنين 18 يوليو 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : اسعار الكهرباء سترتفع الى حوالي 15.9 %



رام الله / سما /

توقع المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن تلجأ الحكومة إلى رفع التعرفة الكهربائية على المواطن خلال الشهر المقبل، وذلك بعد ارتفاعها لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح ملحم، في مقابلة مع "تلفزيون الفجر“ خلال الأول من آب المقبل سترتفع التعرفة الكهربائية بنسبة 9.6% بحيث يصل مجموع ما سيتم رفعه من شهر شباط/فبراير الماضي لغاية شهر آب حوالي 15.9%”.

وأضاف: “نأخذ جزء كبير من الكهرباء من إسرائيل ومنذ الأول من فبراير الماضي ارتفعت أسعار الكهرباء في إسرائيل لكن الحكومة الفلسطينية ارتأت بعدم عكسها على المواطن الفلسطيني في السابق، لكن للأسف وردتنا اخبار انه من الأول من الشهر المقبل وهذا عبء كبير على الحكومة ونقوم برفع توصيات بخصوص هذا الامر الى الحكومة”.

وتابع ملحم: “فلسطينيا هذا سنعكس على التعرفة الفلسطينية وبالتالي الحكومة هل ستتبنى دعم كامل لهذه النسبة ام لا، ونقوم بتقديم توصيات وسيناريوهات للحكومة، الأول عدم دعم النسبة والاكتفاء بالدعم السابق او تقديم دعم 50% او دعم كامل، وسيتم بحثه مع الحكومة لاخذ القرار”.

وأشار إلى أن الدول المانحة قلصت مساعداتها للسلطة الفلسطينية للحد الأدنى، والاعتماد فقط على موارد السلطة، مبينا أنهم سيقومون بتقديم الخيارات للحكومة وسيتم بحثه مع الجهات المعنية في مجلس الوزراء لاخذ القرار نتمنى ان تكون لدى الحكومة دعم كامل.

وتوقع ملحم أن يصل سعر كيلو الكهرباء من 54 اغورة الى 56 اغورة، مشيرا إلى أنه من الممكن ان يرتفع الى 58 أغورة، خصوصا وأن الارتفاع من الجانب الإسرائيلي وصل الى 120 مليون شيكل.

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