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منتخب الشباب الفلسطيني يصل السعودية للمشاركة بكأس العرب

الإثنين 18 يوليو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الشباب الفلسطيني يصل السعودية للمشاركة بكأس العرب



غزة / سما /

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب, السعودية خلال الساعات الماضية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات "تحت 20 عاما".

وتنطلق منافسات البطولة, التي تجري في مدينة "أبها" السعودية, خلال الفترة بين 20 يوليو الجاري – 6 أغسطس القادم.

ويستهل "الوطني" مبارياته في المسابقة, أمام السودان يوم 25 الجاري, ثم يلتقي المغرب في الـ28 منه, وذلك لحساب المجموعة السادسة.

يشار إلى أن البطولة تضم 18 منتخبا عربيا, هم فلسطين, والسعودية, والمغرب, ومصر, وتونس, والجزائر, والإمارات, والعراق, وعمان, والبحرين, والأردن, ولبنان, وموريتانيا, وليبيا, والسودان, واليمن وجيبوتي, والصومال.

#منتخب فلسطين للشباب #كأس العرب #السعودية

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