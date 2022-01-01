  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

وفاة لاعب أجنبي غرقا في فلسطين

الإثنين 18 يوليو 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة لاعب أجنبي غرقا في فلسطين



غزة / سما /

أكدت تقارير صحفية محلية, وفاة أحد لاعبي فريق "SA Development" الجنوب أفريقي للناشئين تحت "13 عاما"، إثر غرقه في مسبح قرية "الأمل" الرياضية بأريحا شرق الضفة المحتلة.

وذكرت التقارير, أن اللاعب الناشئ نزل للسباحة ليلا دون أن يكون معه أحد, قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسبح.

وأوضحت أن أفراد البعثة تفاجؤوا صباحا بوجود جثة الطفل في المسبح, ما دفعهم لإخراجها مباشرة ونقلها للمستشفى, التي أعلنت عن وفاته.

يشار إلى أن فريق "SA Development" وصل الضفة المحتلة الأسبوع الماضي, ويضم 40 فردا منهم 18 لاعبا ناشئا, حصلوا على بطولة "فلسطين حرة لكرة القدم".

#SA Development #لاعب #فلسطين #غرق

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد عملية عسكرية في غزة خلال العام الجاري

بلير : خسرنا المعركة مع روسيا والغرب يفقد هيمنته

تفاصيل صادمة عن حرق الاحتلال جنودا مصريين أحياء

تشبيه بايدن الشعب الفلسطيني بالإيرلندي يثير غضب البريطانيين

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة "إستراتيجية وتاريخية"

أسعار صرف العملات

إيران: بمقدورنا صنع قنبلة نووية وتدربنا على ضرب العمق الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

حسين

خليفة مُحتمل للرئيس .. نيويورك تايمز عن القيادي حسين الشيخ: زعيم جديد ينهض في الضفة الغربية

الكشف عن تحويلات مالية سرية من إسرائيل للسلطة الفلسطينية

72022179934159

تفاصيل صادمة عن حرق الاحتلال جنودا مصريين أحياء

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حلّق فوق السعودية قبل ثلاثة أشهر

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد عملية عسكرية في غزة خلال العام الجاري

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم