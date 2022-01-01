وفاة لاعب أجنبي غرقا في فلسطين

غزة / سما /

أكدت تقارير صحفية محلية, وفاة أحد لاعبي فريق "SA Development" الجنوب أفريقي للناشئين تحت "13 عاما"، إثر غرقه في مسبح قرية "الأمل" الرياضية بأريحا شرق الضفة المحتلة.



وذكرت التقارير, أن اللاعب الناشئ نزل للسباحة ليلا دون أن يكون معه أحد, قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسبح.



وأوضحت أن أفراد البعثة تفاجؤوا صباحا بوجود جثة الطفل في المسبح, ما دفعهم لإخراجها مباشرة ونقلها للمستشفى, التي أعلنت عن وفاته.



يشار إلى أن فريق "SA Development" وصل الضفة المحتلة الأسبوع الماضي, ويضم 40 فردا منهم 18 لاعبا ناشئا, حصلوا على بطولة "فلسطين حرة لكرة القدم".