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لاعب جديد من غزة يرحل للدوري المصري

الإثنين 18 يوليو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد من غزة يرحل للدوري المصري



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية عن توصل مدافع خدمات رفح هلال غواش لاتفاق مع نادي الترسانة المصري أحد أندية الدوري الممتاز ب للعب معه في الموسم القادم.

وقالت المصادر الصحفية إن الغواش حصل على إعجاب الجهاز الفني ومسؤولي الفريق المصري بعد أن خضع لاختبارات خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن اتفاق نادي الترسانة المصري مع الغواش جاء بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والفنية.

وكان الغواش قد وقع على كشوفات تجديد عقده مع خدمات رفح قبل سفره لمصر للخضوع للاختبارات وبداية ؤحلته الاحترافية الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة إعلان نادي الترسانة رسميًا عن صفقة انضمام الغواش.

#الدوري المصري #خدمات رفح #هلال غواش

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