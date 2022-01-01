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ليفاندوفسكي يُشعل حماس جمهور برشلونة

الإثنين 18 يوليو 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يُشعل حماس جمهور برشلونة



وكالات / سما /

أشعل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حماس جمهور فريقه الجديد برشلونة بعد انتقاله إليه قادماً من نادي بايرن ميونخ.

وكان برشلونة قد أعلن رسمياً التعاقد مع النجم البولندي المُخضرم بعد مسيرته الحافلة في النادي البافاري على مدار 8 سنوات.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”انتقالي لبرشلونة هو القرار الأكثر أهمية في حياتي، وأتمنى أن أفوز بالكثير من الألقاب مع البلوجرانا”.

وتابع الهداف البولندي قائلاً :”لقد تقابلت مع تشافي في إيبيزا، ولقد قال لي بإنه ينتظرني، وأننا سنفوز بالكثير من الألقاب سوياً”.

وأضاف :”برشلونة مر بمشكلات في العام الماضي، وقاموا بصفقاتٍ جيدة، وهم على الطريق الصحيح للعودة من جديد للقمة”.

وأكمل ليفاندوفسكي قائلاً :”لقد أردت اللعب في دوري آخر، ولكن ذلك كان القرار الأصعب في حياتي، أردت الحياة في مكانٍ آخر”.

وتحدث النجم البولندي عن رحيله عن نادي بايرن ميونخ قائلاً :”أعتقد أن الطرفين يشعران بالرضا الآن، بايرن ميونخ سيحصل على الكثير من الأموال، وأنا سأذهب إلى برشلونة”.

#بايرن ميونيخ #ليفاندوفسكي #برشلونة

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