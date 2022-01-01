فيديو: إمام الحرم يفاجئ جمهوره على متن ”دراجة هارلي”بملابس “مودرن” وهجوم شديد عليه

وكالات

أثار ظهور إمام الحرم المكي الشيخ عادل الكلباني على متن دراجة هارلي بملابس “مودرن “عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمه ترند تويتر.

متابعو ” الكلباني ” منهم من ذهب إلى أن ما فعله مباح لا شيء فيه، ولا إثم عليه.

أحد النشطاء قال إن ‏‎تركيز البعض على أنه شيخ ويحرم نفسه من متعة رياضية وترفيهية من تعقيدات العامة،ولا دخل له فيها.

وأضاف واصفا الكلباني: صافي القلب صريح وصادق.

أعيش حياتي

نشطاء ذكّروا بتغريدة للكلباني قال فيها: ‏أعيش حياتي كما أريد لا كما يريدون.

العلم الأمريكي والنجمة السداسية

على الجانب الآخر صب آخرون عليه جام غضبهم بسبب ارتدائه ملابس مرسوما عليها العلم الأمريكي والنجمة السداسية، مؤكدين أن ما فعله لا يليق برجل دين حافظ لكتاب الله.

أفضل شيخ!

فريق ثالث قابل صور الكلباني بسخرية، قال قائل منهم واصفا إمام الحرم:

أفضل شيء في العالم!

ماذا قال عن مصافحة بن سلمان لبايدن؟

في سياق الكلباني، أعاد إمام الحرم نشر أبيات من الشعر على صفحته على تويتر امتدحت الأمير محمد بن سلمان بعد مصافحته بايدن.

تقول الأبيات:

‏أهذا الذي مِن قبلُ أظهَرَ كِبْرَهُ

على رَجُلِ الدنيا الأميرِ مُحمّدِ؟!

أتى الآن يرجوهُ بقبضة كفِّهِ

فمَدَّ له ليثُ الشَّرَى ظاهرَ اليدِ

لظاهرِ يمناهُ القويةِ هيبةٌ

تقولُ «لبايدنْ»: الْزَمِ الحَدَّ واهْجِدِ !

‏ومَدَّ لهُ الروميُّ كفّاً لئيمةً

فمَدَّ لهُ المِقْدامُ مقلوبةَ اليَدِ

فلمّا رأى الروميُّ قبضةَ كفِّهِ

أناخَ وقال:امْنُنْ بعفوِكَ سيّدي

وقد كان في الماضي يُصَعِّر خَدَّهُ

وها هُوَ يأتي خاضعاً بتوَدِّدِ

وماذا عن زيارة بن سلمان لتركيا؟

لم تمر القصيدة التي نشرها الكلباني مرور الكرام، وساءله أحد النشطاء:

وماذا عن زيارة ولي العهد لتركيا؟

وقال آخر: ماذا تقصد؟

هل أنتم أقوى من أمريكا؟

الحرية للشيوخ المعتقلين

في سياق آخر ذكّر البعض بالشيوخ السعوديين المغيبين في السجون، ومنهم: سلمان العودة، سفر الحوالي، عوض القرني

صالح آل طالب ..وسواهم، مؤكدين أنهم أمثلة على الشيوخ الذين لم يهادنوا في دينهم، وقالوا كلمة الحق.