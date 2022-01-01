هازارد يظهر بنسخة جديدة في ريال مدريد ويفاجئ أنشيلوتي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البلجيكي إدين هازارد ظهر بنسخة جديدة تماماً في تدريبات ريال مدريد استعداداً للموسم القادم، وبات على أتم الاستعداد ليبدأ مسيرته الحقيقية في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد 3 سنوات من التخبط.

وعانى هازارد من مشاكل بدنية منذ انضمامه إلى ريال مدريد، حيث تعرض لعدة إصابات وغاب عن أكثر من نصف المباريات المتاحة. وهذا أثر بشكل واضح على مستواه، وتسبب أيضاً بخسارة مركزه الأساسي لمصلحة فينيسيوس جونيور الذي بات مفضلاً للمدرب كارلو أنشيلوتي.

لكن النجم البلجيكي خضع لعملية جراحية في نهاية شهر مارس الماضي، تم خلالها إزالة الصفيحة في كاحله، والتي كان يعاني بسببها من آلام طيلة الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هازارد عمل بشكل جاد على تحسين حالته البدنية خلال فترة الإجازة، حيث تمكّن من تخفيض وزنه بشكل كبير، بعد أن تعاون مع مدرب شخصي.

وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي اندهش من الحالة البدنية التي وصل لها هازارد بعد انضمامه إلى التدريبات، والتي تؤكد أنه عازم على بدء مرحلة جديدة في النادي الملكي.

ومن الصعب على هازارد منافسة فينيسيوس جونيور على مقعد أساسي في مركز الجناح الأيسر، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي يريد الاعتماد على الجناح البلجيكي في مركز المهاجم الصريح، ليتناوب مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما سيكون لهازارد فرصة كبيرة للعب في مركز الجناح الأيمن، والدخول في منافسة مع رودريجو، لاسيما وأن هناك شكوك كبيرة حول استمرار ماركو أسينسيو مع الفريق.