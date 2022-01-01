ألفارو موراتا في طريقه للعودة إلى يوفنتوس!

وكالات / سما /

ذكر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أن إدارة يوفنتوس تعمل حالياً على التعاقد مجدداً مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب ألفارو موراتا مع فريق يوفنتوس في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة، وعاد هذا الصيف لصفوف أتلتيكو مدريد.

وكان يحق لفريق يوفنتوس التعاقد بشكلٍ نهائي مع ألفارو موراتا، ولكن قررت الإدارة تفويت تلك الفرصة، ليعود مجدداً لناديه الأصلي الروخيبلانكوس.

وأشار الموقع إلى أن وضع ألفارو موراتا مع أتلتيكو مدريد غير مستقر، فهو يتدرب حالياً مع الفريق لكنه لا يضمن استمراره، خاصةً وأنه بالنسبة للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني هو المهاجم رقم 5 خلف كلاً من أنخيل كوريا، وكونيا، وجواو فيليكس، وجريزمان.

وأوضح الموقع أن ألفارو موراتا يفكر حالياً في العودة إلى يوفنتوس، حيث سيكون وضعه هناك أفضل من أتلتيكو مدريد، حيث يرغب في لعب دقائق أكثر وبوتيرة تنافسية من أجل التواجد في قائمة إسبانيا المشاركة في كأس العالم.

الجدير بالذكر أن عقد ألفارو موراتا سينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد صيف عام 2024.