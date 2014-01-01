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توخيل يحدد مميزات كوليبالي بعد انضمامه إلى تشيلسي

الإثنين 18 يوليو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يحدد مميزات كوليبالي بعد انضمامه إلى تشيلسي



وكالات / سما /

حدد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، مميزات الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع البلوز الجديد.

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا انضم رسميًا إلى صفوف النادي اللندني، لمدة 4 مواسم مقبلة، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “كوليبالي يجلب الخبرة والجودة لتشيلسي، وكل ما نبحث عنه للعب بثلاثة أو أربعة لاعبين بالدفاع”.

وشدد مدرب البلوز: “كاليدو صفقة رائعة بالنسبة لنا، ونأمل أن يظهر جودته في أسرع وقت ممكن”.

وأكد المدير الفني صاحب الـ 48 عامًا: “إنه يعرف بعض اللاعبين، والجميع سعداء للغاية بوجوده معنا الآن”.

اللاعب السنغالي كان قد شارك في 316 مباراة مع البارتنوبي، بجميع المسابقات، خلال 8 سنوات (من 2014 إلى 2022)، وسجل 14 هدفًا، وصنع 8 آخرين.

جدير بالذكر أن كوليبالي كان قد توج مع فريق الجنوب الإيطالي بكل من، كأس السوبر الإيطالي 2014 وبطولة كأس إيطاليا موسم 2019-2020.

#توماس توخيل #تشيلسي #كوليبالي

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