بكلمة واحدة.. رونالدو يرد على شائعات عودته إلى ناديه الأم

وكالات / سما /

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الأنباء التي تم تداولها بشأن عودته إلى صفوف سبورتينغ لشبونة.

وذكر التقرير أن سيارة كريستيانو رونالدو ظهرت في ساحة انتظار السيارات خارج ملعب خوسيه ألفالادي، في البرتغال وهو الخاص بنادي سبورتينغ لشبونة خلال الساعات القليلة الماضية.

واستخدم رونالدو حسابه على "إنستغرام" للرد على الحساب الرسمي لقناة Sport tv البرتغالية، والتي تداولت نبأ عودته لسبورتينغ لشبونة وعلق: "كذب".

ولعب صاروخ ماديرا 38 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو (36 عاما) انضم إلى صفوف البراعم في نادي سبورتنغ لشبونة عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 قبل أن يعود مجددا إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.