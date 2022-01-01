خليفة مُحتمل للرئيس .. نيويورك تايمز عن القيادي حسين الشيخ: زعيم جديد ينهض في الضفة الغربية

خليفة مُحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم جديد ينهض في الضفة الغربية”.
بهذه العبارة وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” القيادي الفتحاوي الفلسطيني حسين الشيخ الذي تتسلّط عليه مؤخرا المزيد من الأضواء في الإعلام الأمريكي ويتواصل معه المزيد من مساعدي مستشار الأمن القومي الأمريكي.
لاحظ الجميع كيف احتفت الصحيفة الأمريكية العريقة بحسين الشيخ مؤخرا وفردت له “مقابلة خاصة” بقلم محررها البارز باتريك كينسلي الذي لم يتردّد بوصف الشيخ “خليفة محتمل لمحمود عباس” وإن كان حسب الصحفي نفسه موصوف في أوساط فلسطينية مخاصمة بأنه “المتحدّث باسم الاحتلال”.
يقول الكاتب الأمريكي بأن حسين الشيخ أصبح محورا نقاشيا بين أوساط الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بشرعية القيادة.
توسعت الصحيفة الأمريكية بعرض سيرة حسين الشيخ فعلى مدى سنوات، أشرف حعلى العلاقات اليومية المشحونة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي وهو دور جعله لا يحظى بشعبية لدى الجمهور ولكنه جعله يقترب من الزعيم الفلسطيني محمود عباس.
ثم في مايو، عين السيد عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، السيد الشيخ في واحدة من أعلى المناصب في حركته السياسية.
قالت الصحيفة: على الرغم من أن عباس يبلغ من العمر 87 عامًا، إلا أنه لم يعين أبدًا وريثًا لقيادة السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية و 2.7 مليون فلسطيني يعيشون هناك الآن، أدى الصعود المفاجئ للسيد الشيخ المحللين والدبلوماسيين إلى التساؤل عما إذا كان يتم إعداده ليكون خليفة.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن السيد الشيخ سيكافح بقوة للفوز في الانتخابات و3% فقط من الفلسطينيين يريدون منه أن يكون زعيمهم القادم وفقًا لآخر استطلاع.
يعمل مكتب الشيخ مع إسرائيل لمعالجة الطلبات الفلسطينية لتصاريح العمل الإسرائيلية لكن بالنسبة لمؤيديه ، فإن الشيخ هو الرجل المناسب للحظة صعبة ..براغماتي يمكنه تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين في عصر يبدو فيه الهدف الأكبر المتمثل في إقامة دولة مستقلة بعيدًا كما كان دائمًا.
وقال في المقابلة إنه لا يعتقد أن إسرائيل جادة في إنهاء الاحتلال ، لذلك ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى الاستمرار في العمل ضمن الترتيب الحالي.
وقال المتحدث في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن إنهاء العلاقات مع إسرائيل أو حل السلطة الفلسطينية قد ينتهي بفراغ أمني من شأنه أن يجعل الفلسطينيين أسوأ حالا مما هم عليه الآن. “إذا كنت سأفكك السلطة الفلسطينية ، فما البديل؟” قال السيد الشيخ.
أثار تسليط الضوء إعلاميا على الشيخ جدلا واسعا حتى في أوساط السلطة الفلسطينية خصوصا وأن دوائر حركة فتح لا تُؤيّد الانطباع بأن الأخير خليفة حقيقي ويمكن تمريره عبر المجلس المركزي للحركة ولمنظمة التحرير.