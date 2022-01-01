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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس

الإثنين 18 يوليو 2022 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 13 مواطنا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس.

ففي رام الله، اعتقل الاحتلال من مخيم الجلزون كلاً من: محمد عبد الله نخلة، وموسى عيسى شراكة، وسلام شحادة الطيراوي، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر، رئيس بلدية الدوحة سابقا رأفت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري، بعد أن أوقفت مركبتهم قرب قرية وادي فوكين.

وفي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الشاب حامد جاسر، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة بيتا.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ستة مواطنين بينهم ثلاثة شبان وفتاة من المدينة، وهم: أحمد جبريل أبو داود، وعمر برقان، ومنجد نادر القواسمة، والفتاة غدير أبو حماد.

كما اعتقلت من بلدة دورا المواطنين ضياء كامل محمد فياض، وحمزة عزات عمرو، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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