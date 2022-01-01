الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم فتاة في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، ستة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت، أحمد جبريل أبو داود، وعمر برقان، ومنجد نادر القواسمة، والفتاة غدير أبو حماد.

كما اعتقلت من بلدة دورا المواطنين ضياء كامل محمد فياض، وحمزة عزات عمرو، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.